مصر.. حبس مسؤول بقضية فساد كبرى منذ عهد مبارك

العالم- مصر

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن 15عاما مشددا، ورد 173 مليونا و720 ألف جنيه، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.