التعاون الإيراني-العراقي له دور إيجابي في الأمن الإقليمي

العالم - العراق

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع آخر المستجدات ودعم الحكومة العراقية واستقرار البلاد وأمنها.

وأشارت بلاسخارت إلى الدور الإيجابي للتعاون بين البلدين في الاستقرار الإقليمي وأكدت على ضرورة استمراره.

من جانبه وصف آل صادق زيارة رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" الأخيرة لإيران بأنها مهمة ومتميزة.

ودعا آل صادق إلى لعب دور أكبر للأمم المتحدة في دعم جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الأمني و​​الإقليمي، مشیرا إلى تأثير أمن العراق على أمن جيرانه واستقرار المنطقة.

كما رحب الجانبان بجهود بغداد المستمرة لتوسيع المباحثات الإقليمية.