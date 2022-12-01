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رشيد والمالكي يؤكدان أهمية دعم جهود الحكومة العراقية

رشيد والمالكي يؤكدان أهمية دعم جهود الحكومة العراقية
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما اكد الجانبان على أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للرئاسة العراقية في بيان، ان "رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة، والتأكيد على ضرورة حماية الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوحيد الجهود في سبيل حماية مصالح البلد ومواجهة التحديات بمسؤولية عالية وبما يرسخ الاستقرار ويعزز فرص التقدم والازدهار".

وأكّد اللقاء أهمية "دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، وخصوصا المرتبط منه بشكل وثيق بحياة المواطنين وأحوالهم المعيشية والخدمية، وبما يُحقق طموحات المواطنين ويُلبي احتياجاتهم".

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