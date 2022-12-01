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الإحتلال يقرر إبعاد اسير مقدسي إلى فرنسا وسحب هويته

الإحتلال يقرر إبعاد اسير مقدسي إلى فرنسا وسحب هويته
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات الإسرائيلية، الخميس،سحب الهوية المقدسية من أسير فلسطيني معتقل إداريا وإبعاده إلى فرنسا.

العالم - الإحتلال

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، مساء أمس الاربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الحقوقي الحموري بإبعاده إلى فرنسا، مشيرا إلى أنه معتقل إداري دون أي تهم منذ نحو عام في سجن "هداريم"، ولم يعرض على أي محكمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت، الحموري في 7 مارس 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم أنها أدلة سرية.

والأسير صلاح الحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى التي حظرتها سلطات الاحتلال العام الماضي.

وألغت وزارة داخلية الاحتلال في 17 أكتوبر2021 إقامة "الحموري" بذريعة "خرق الولاء" لـكيان الإحتلال، وهي خطوة قد تفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال إلى الإفراج فورا عن "الحموري" وإبطال قرار إلغاء إقامته في مسقط رأسه القدس.

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