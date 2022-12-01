العراق.. الوطني الكردستاني يسلم السوداني مرشيحه لوزارة البيئة

العالم - العراق

وقال القيادي في الاتحاد غياث سورجي :"بعد ان تم حسم ملف الوزارتين المتبقيتين في حكومة السوداني تم منح وزارة البيئة للاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف ان "الاتحاد قدم ثلاث شخصيات للسوداني وترك له حرية الاختيار في المفاضلة بعد دراسة السير الذاتية لهم وتحديد الانسب للمنصب".

ونوه الى ان "الاعلام المركزي للاتحاد لم يصرح بتلك الاسماء".

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، نالت ثقة مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، في حين لم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، لخلاف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تقاسمهما، ليتم تأجيل التصويت عليهما دون اتفاق حتى الآن وبقاء الوزارتين شاغرتين وتداران بالوكالة.