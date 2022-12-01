أنباء عن انفجار قنبلة بالقرب من مطعم إسرائيلي شرق تل أبيب

العالم - الإحتلال

وِأشارت القناة 12 العبرية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقل جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" أحد سكان قطاع غزة، بدعوى تخطيطه لتنفيذ "هجوم كبير" في إحدى محطات الحافلات بجنوب كيان الإحتلال.

وقال الشاباك في بيان صحفي، إنه "أحبط هجوما كان ينوي تنفيذه فلسطيني يحمل تصريحا للعمل داخل الإحتلال، حيث تم اعتقاله يحمل عبوة متفجرة، وكان يعتزم استخدامها ضد حافلة في الجنوب"، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف أن "الفلسطيني يدعى فتحي زقوت، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو من سكان مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقد" جندته " حركة الجهاد الإسلامي لزرع قنبلة في حافلة بالجنوب".

موضحا أن "زقوت تدرب على استخدام المتفجرات من قبل عناصر الجهاد الإسلامي"، وبدأ في جمع المواد المتفجرة لتجميع القنبلة أثناء تواجده في الكيان الصهيوني.