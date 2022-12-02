محافظة تعز تقيم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد

العالم-اليمن

وفي اللقاء الذي أقيم تحت شعار "شهداؤنا عظماؤنا" بمركز الثقافة بتعز، أشار وكيل أول المحافظة اسماعيل عبدالملك شرف الدين إلى أن ما قدمه الشهداء لنصرة دين الله والوطن وما نالوه من تكريم إلهي ومكانة عالية، تقديرا لاستجابتهم لأمر الله وتضحياتهم في التصدي لأعداء الأمة يستحق الإشادة والتكريم من الجميع , حسبما نقل موقع المسيرة.

بدوره عبر الشيخ محمد ناجي الاهدل مدير مكتب الاوقاف على ان تحرك الشهداء كان عن وعي لما تواجهه الأمة من خطر حقيقي يتطلب بذل التضحية والفداء، مبيناً أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتذكير الأجيال بتضحيات الأبطال ودفاعهم عن الأمة بأرواحهم، وتعزيز ثقافة التضحية في نفوسهم.

فيما أشار الشيخ علي عبدالباري السروري مسؤول وحدة العلماء إلى عظيم تضحيات الشهداء الذين واجهوا قوى الطغيان الأمريكي بأنفسهم حتى تحقق للأمة عزتها ونصرها.

مدير التوجيه والارشاد بمحافظة تعز هاشم موافق أكد أهمية استلهام الدروس والعبر من حياة الشهداء ونضالهم، وفي مقدمتهم الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي من أجل إخراج الأمة من حالة الضعف والهوان ووقوفه بكل حزم وصلابة في وجه الطغاة والمستكبرين.

تخلل الفعالية العديد من القصائد الشعرية التي تناولت عظمة الشهادة والاستشهاد.