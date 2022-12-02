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ايران وفنزويلا تبحثان أخر مستجدات سوق النفط العالمية

ايران وفنزويلا تبحثان أخر مستجدات سوق النفط العالمية
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير النفط الايراني جواد اوجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي اخر المستجدات في سوق النفط العالمية.

العام - ايران

واتخذت إيران وفنزويلا مسارًا جديدًا لتوسيع التعاون في الحكومة الثالثة عشرة، وكانت هذه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إحدى النقاط المحورية لدبلوماسية وزارة النفط، والتعاون المكثف في هذا المجال بين البلدين.

وتم خلال زيارة وزير النفط والوفد المرافق له إلى فنزويلا في مايو من هذا العام، التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التطوير والإنتاج للنفط والغاز وتحسين قدرات المصافي وتدريب القوى العاملة و الخبرة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وإصدار الخدمات، وايضا تم التوقيع على الهندسة الفنية ونقل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات البترولية.

واعلن وزير النفط الايراني في أكتوبر من هذا العام، عن افتتاح أول مصفاة في فنزويلا وتكرير 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من حقول البلاد في هذه المصفاة.

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