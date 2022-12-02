الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. قانون الدولار الجمركي رفع أسعار السلع الاستهلاكية

لبنان.. قانون الدولار الجمركي رفع أسعار السلع الاستهلاكية
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا جديداً حيث سجل 41250 للمبيع و41350 للشراء. دخل قانون الدولار الجمركي حيز التنفيذ أمس، حيث تفاوتت أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بين منطقة وأخرى وبحسب أنواعها، علماً أن جولات المراقبين في وزارة الاقتصاد كانت خجولة بسبب عدم وجود العدد الكافي من المراقبين.

العالم _ لبنان

وسجلت أسعار بعض السلع ارتفاعاً في السوبرماركات والمحال التجارية بنسب متفاوتة وصلت الى ٣٠ في المئة رغم نفي نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ارتفاع الأسعار ٤٠ %. ما يدعو للتساؤل كيف ترتفع الأسعار المستوردة منذ أشهر ولم تلحقها الرسوم الجمركية؟ علماً أن مصادر التجار تشير الى أنها مضطرة لرفع الأسعار لتستطيع استيراد الكميات المطلوبة بعد فترة.

و لكن خبراء يتوقعون ارتفاعاً تدريجياً لأسعار المواد التي يلحقها الجمرك في الأسابيع المقبلة عندما تفرغ مستودعات التجار، مشيرين الى أن السلع ذات الإنتاج الوطني المعفية من الرسوم الجمركية لن تستطيع تلبية حاجة السوق اللبناني ما سيدفع اللبنانيين لطلب السلع المستوردة التي سترتفع أسعارها، علماً أن أغلب المواد والسلع تدخل فيها المواد الأولية من تغليف وتعليب وما شابه، ما سيؤدي الى ارتفاع سعرها، ما سيؤدي الى فوضى بتصنيف أي السلع من المشروع رفع سعرها من عدمه.

وأعلنت وزارة الصناعة في بيان أن يدخل اليوم (أمس) العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة. وحذرت كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء.

روابط ذات صلة

الاسبوع  الحالي متثاقلا على اللبنانين

تهافت لتسديد القروض قبل رفع سعر الدولار في لبنان

هكذا أثّرت الأزمة الاقتصادية على سوق المحروقات في لبنان

انخفاض كبير في أسعار المحروقات في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي

شاهد بالفيديو... غطرسة إبن سلمان.. اعتقال عالم دين بارز في السعودية

الحزب السوري القومي الاجتماعي يكرم سفير سوريا في لبنان لإنتهاء مهمته

لبنان.. قانون الدولار الجمركي رفع أسعار السلع الاستهلاكية

جمعية الوفاق: الظلم بحق المراة مستمر بالبحرين

واشنطن بوست: البنتاغون يخطط لتدريب الجيش الأوكراني على تنفيذ "حملات معقدة"