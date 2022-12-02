رعب وخوف يخيم على الاحتلال الإسرائيلي

العالم - مع الحدث

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا إن الشعب الفلسطيني يخوض معركة مع الاحتلال الاسرائيلي ولم تتوقف هذه المعركة.

وأضاف أن جنين اليوم تثبت كعادتها بأنها تقدم الشهداء والتضحيات والجرحى في سبيل رفع رصيد المقاومة وتعزيز قدرة المقاومة بوجه الاحتلال. مؤكدا أن الاستشهاد هو ثمن طبيعي للمقاومة ولا يمكن أن يتحقق نصر أو تحرير بدون ثمن يدفعه الشعب الفلسطيني.

إحسان عطايا أضاف أن الكيان الصهيوني يحرص على تقويض المقاومة في الضفة الغربية وبشكل خاص في جنين مشيرا الى أن جنين تعتبر قلعة المقاومين في الضفة واطلقت هذه التسمية بعد عملية نفق الحرية ومنذ معركة سيف القدس التي انطلق فيها القطار السريع للمقاومة وكانت محطة عملية نفق الحرية محطة بارزة وأساسية في رفع وتيرة هذا القطار وتأثير مجريات ما حصل على واقع السجون وكذلك رفع جاهزية المقاومين واستنهاض الروح الثورية للمقاومين بالضفة وبشكل خاص في جنين لأن أبطال نفق الحرية كانو من جنين.

من جهته قال المتابع للشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش إن عدّاد الموت والاغتيالات والشهادة شغّال على إمتداد العام مشيرا الى أن عدد الشهداء منذ شهر آذار مارس وصل الى حوالي مئتين وعشرة شهداء، جزء منهم مقاومون والجزء الآخر هم مواطنون عاديون.

وأضاف إن هناك حادث توحش إسرائيلي موجود في الأراضي الفلسطينية لأن الكيان يشعر بأنه لا يُحاسب على جرائمه ضد الفلسطينيين وإن جنودهم مطلقي الحرية في تنفيذ الاغتيالات لأس سبب يرونه مناسبا.

نهاد أبو غوش أكد أن المجزة هي أداة لتنفيذ سياسات الاحتلال في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية.

بدوره قال القيادي في لجان المقاومة علي ششنية أبو حسن أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول القضاء على المقاومة عبر عمليات الاغتيال ونصب الكمائن بحيث تقف المنظومة المقاتلة المقاومة ويقف المجتمع الفلسطيني عاجزا عن بطش العدو المجرم باتجاه المدنيين العزل.

وأضاف أن المقاومة قالت كلمتها واحدة موحدة أنه كل ما زاد العدو الصهيوني تغولا بالدم الفلسطيني فإن المقاومة ستتسع بحجم الدماء التي نزفت على ثراء الضفة الباسلة والقدس المباركة وأن هذه مجموعة ردود واضحة من المقاومة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

إحسان عطايا – ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان

نهاد أبو غوش - متابع للشأن الإسرائيلي

علي ششنية أبو حسن – قيادي في لجان المقاومة