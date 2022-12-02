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مصادر فلسطينية: بعد محاصرتها لأحد المنازل في مدينة نابلس قوات العدو الصهيوني تنسحب بعد اعتقالها شابا فلسطينيا

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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