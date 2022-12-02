ميقاتي يغادر الى السعودية للمشاركة في قمة 'عربية – صينية'

العالم _ لبنان

ومن المتوقع أن يقتنص ميقاتي الفرصة لطرح الملف اللبناني والرئاسي خصوصاً والظروف الاقتصادية الصعبة على المشاركين بالقمة.

وسلم سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، قبل يومين، ميقاتي دعوة رسمية لزيارة الرياض، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة اللبنانية التي قالت فيه إن الدعوة جاءت لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها الرياض في 9 ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء في البيان، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية.

وتعد هذه الدعوة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني منذ 2018 لزيارة السعودية، عقب تراجع العلاقات بين البلدين.

وفي 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية على خلفية تصريح انتقد فيه جورج قرداحي حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام، ما تسبب باستقالته، عقب مبادرة كويتية دعت إلى عدم التدخل السياسي في شؤون دول الخليج.