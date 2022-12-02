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بالفيديو.. العملية الأمنية التي قتل فيها زعيم 'داعش' في درعا جنوب سوريا

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة "الأناضول" التركية يوم الجمعة، فيديو للعملية التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا.

العالم - سوریا

ويظهر في الفيديو الذي نشرته ، مقاتلون وهم يطلقون نيران كثيفة باتجاه منزل.

وقالت الوكالة الرسمية معلقة على الفيديو: "الأناضول تحصل على مشاهد لعملية يُزعم أنها لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا".

وأكد مصدر أمني في درعا أن متزعم تنظيم "داعش" الإرهابي المدعو “أبو الحسن الهاشمي القرشي” الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام هو ذاته المدعو عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم “سيف بغداد”، وقد قتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش العربي السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في الـ 15 من تشرين الأول من هذا العام.

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بالفيديو.. العملية الأمنية التي قتل فيها زعيم 'داعش' في درعا جنوب سوريا

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