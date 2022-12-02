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غضب واسع في' مصر 'بعد سحل فتاة في شارع مكتظ محاولة لسرقتها

غضب واسع في' مصر 'بعد سحل فتاة في شارع مكتظ محاولة لسرقتها
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أثارت واقعة سحل فتاة بمصر على أيدي 4 لصوص بأحد الشوارع بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة غضب رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بالقبض العاجل على الجناة وتقديمهم للعدالة.

العالم- مصر

وقال والد الضحية في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن" ابنته البالغة من العمر 16 عاما كانت متوجهة لحضور حصة لمادة اللغة الإنجليزية، وأثناء سيرها داخل أحد الشوارع رفقة زميلتها، فوجئت بدراجة يستقلها 4 شباب حاولوا خطف حقيبتها من كتفها، لكنها كانت ممسكة بها بقوة، وتعرضت للسحل وسط الشارع وسقط اللصوص على الأرض دون تدخل أي شخص لمحاولة الدفاع عن ابنته أو ضبطهم".

وأضاف والد الفتاة أنه" توجه إلى قسم الشرطة ويجري تحرير محضر بالواقعة"، مناشدا بسرعة القبض على اللصوص الذين سحلوا ابنته، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة شخص أو التعدي على فتاة بالشارع".

واستنكرت الضحية "سلبية المواطنين الذين شاهدوها لحظة تعرضها للسحل ومحاولة سرقة حقيبتها، ولم يتدخل أحد منهم لمحاولة إنقاذها واكتفوا بمشاهدتها في حالة صعبة، رغم وجود العديد من المارة وأصحاب المحلات"، مشيرة إلى أن "هناك سيدة فقط هي من دافعت عليها وتعدت على اللصوص واحتضنتها وطمأنتها".

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غضب واسع في' مصر 'بعد سحل فتاة في شارع مكتظ محاولة لسرقتها

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