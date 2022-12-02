شيخ بحريني ينتقد استمرار افتقار المدينة الشمالية للمرافق والخدمات الأساسية

العالم- البحرين

وفي خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق (عليه السلام) بالدراز شمال غرب البحرين اليوم الجمعة (2 ديسمبر 2022) تساءل صنقور عن السبب الحقيقي وراء افتقار المدينة الشمالية إلى الخدمات والمرافق الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والصيدليات والمخابز، وكذلك افتقارها إلى ما هو أهم من ذلك وهي المساجد والمآتم.

وتابع "المواقع التي تم تخصيصها لتبنى عليها المساجد مازالت كما هي، ولذلك فالمنتظر من دائرة الأوقاف الجعفرية الجدية في السعي والمتابعة الدؤوبة والصادقة من أجل بنائها بالمستوى اللائق، كما أنها معنية بالمتابعة الجادة لتخصيص موقع يليق بحجم المدينة وسعتها يبنى عليها مأتم لأهالي المدينة".

وتساءل صنقور عن منشأ العرقلة للتأسيس والتجديد لبناء مساجد ومآتم الطائفة الشيعية والذي استمر لسنوات طويلة "هل هو ناشئ عن تصرفات شخصية لبعض المسؤولين أم هو ناشئ عن قرار رسمي ففي الوقت الذي يتم فيه التأسيس والتجديد لدور العبادة لمختلف الأطياف التي تنتمي لهذا البلد والتي لا تنتمي له، يتم عرقلة القبول لطلب التأسيس والتجديد لمساجدنا ومآتمنا" على حد قوله.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، فقد حذّر الشيخ صنقور الموظفين الذين يفكرون في التقاعد المبكر من قانون التقاعد الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، داعياً إياهم إلى "التأني ملياً قبل اتخاذ هذا القرار وأن يستعينوا على ذلك بمشاورة أهل الاختصاص في هذا الشأن".

وأكمل "إن لاتخاذ هذا القرار تبعات شخصية قد تضر بالمتقاعد نفسه وبأسرته، وتبعات أخرى اجتماعية لا يصح إغفالها، وأرجو من الإخوة من ذوي التجربة والخبرة وكذلك من الاختصاصيين في الشأن الاجتماعي والنفسي وفي الشأن العمالي التصدي للتوعية والإرشاد".

المصدر: مرآة البحرين