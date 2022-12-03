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نشطاء سعوديون يطالبون بالإفراج عن "عبدالله جيلان"

نشطاء سعوديون يطالبون بالإفراج عن
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

طالبت نشطاء سعوديون بالإفراج عن المعتقل التعسفي "عبدالله جيلان" من سجون السعودية.

العالم - السعودية

وإعتقلت قوات أمن السعودية، في 12 مايو 2021 ، عبد الله جيلان ، خريج جامعة ويست تشيستر في بنسلفانيا ، في المدينة المنورة.

ووصلت فجأة قافلة من ست سيارات و 20 شخصًا إلى منزل والدة جيلان وشرعت في تفتيش المنزل قبل إلقاء إعتقال جيلان ونقله إلى مكان مجهول.

قبل اعتقاله ، كان جيلان صريحًا على تويتر ، حيث دعا إلى حقه في العمل والحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما ورد من معلومات أن جيلان حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، بالإضافة إلى حظر السفر لمدة 10 سنوات.

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نشطاء سعوديون يطالبون بالإفراج عن "عبدالله جيلان"

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