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البيت الأبيض: لا نرى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا

البيت الأبيض: لا نرى استعداد زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن امریکا لا ترى استعداد فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية للصراع في أوكرانيا.

العالم-الامیرکیتان

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن "الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد".

وستواصل الولايات المتحدة، وفقاً لكيربي، دعمها لأوكرانيا ولن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها عنها روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين، عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، المتكونة من عشر نقاط، الشيء الذي رد عليه بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم استعدادها للتفاوض.

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