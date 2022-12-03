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إضراب شامل في بلدة حوارة بنابلس تنديدًا بجريمة إعدام شاب فلسطيني

إضراب شامل في بلدة حوارة بنابلس تنديدًا بجريمة إعدام شاب فلسطيني
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الفصائل والقوى الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر السبت، عن الإضراب الشامل في بلدة حوارة بنابلس.

العالم-فلسطين

ويأتي هذا الإضراب حدادًا على روح الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه أحد جنود الاحتلال بالأمس على مرأى ومسمع من المارة.

وكانت مجموعة عرين الأسود، زفّت الشهيد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزلَ بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة، مؤكدة أنّ دماءه لن تكون إلا وقودًا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة.

ودعت المواطنين في كل الأحياء والمناطق بالضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنون وقوات الاحتلال.

وأشارت إلى أنّ إغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويُعطّل إمداداتهم، وقالت: "كيف ننام الليلة وقد أُعدم أسدٌ من أسودنا بدم بارد".

ومضت قائلة: "اخرجوا الآن الآن وليس غدًا، اخرجوا وكبّروا، وأسمِعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل، اخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أُتيح لكم من وسائل".

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