انشاء محطة كارون للطاقة النووية سيخلق قدرة صناعية وتكنولوجية جديدة للبلاد

العالم - ايران

وقال محمد إسلامي، في مقابلة مع الصحفيين ، اليوم السبت في حفل انشاء محطة كارون للطاقة الذرية في دارخوين: بدات عملية انشاء المرحلة الاولى من محطة الطاقة النووية في محافظة خوزستان من خلال الاستفادة القصوى من الطاقة المحلية في اطار الوثيقة الإستراتيجية الشاملة التی تتضمن تطوير محطة الطاقة النووية احد أهدافها ملفتا ان انشاء هذه المرحلة بقيت متوقفة منذ سنوات عديدة بسبب عدم التزام الاجانب بتعهداتهم.

واعتبر هذا المشروع بجنوب غرب البلاد خاصة في محافظة خورستان بانه مهم وضروري وقال: ان دراسات تنفيذ هذا المشروع كانت تجري منذ فترة طويلة وتشمل هذه المرحلة إعداد الموقع لانشاء المبنى الرئيسي له.

واضاف اسلامي: نامل في الخطوة الأولى لبناء محطات الطاقة الصغيرة ان نتمكن من بناء محطة دارخوين للطاقة الذرية بقدرة 300 ميغاواط من أجل فتح فصل جديد في القدرة الصناعية والتكنولوجية للبلاد لنتمكن لاحقا من توسيع هذه التكنولوجيا على المستوى العام.

وأضاف: بناء هذه المحطة تجسد قدرة التكنولوجيا في مجال محطة الطاقة النووية، ومن هذا المنطلق سيتم تعزيز صناعة البلاد وسيتم توسيعها على الصعيد الوطني.

وبدات عملية انشاء محطة كهرباء "كارون" بقدرة 300 ميغاواط بحضور المهندس محمد إسلامي ومساعديه وجمع من كبار مدراء الصناعة الذرية بالبلاد صباح اليوم السبت 3 ديسمبر في مدينة درخوين بمحافظة خوزستان.