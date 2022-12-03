مخطط آل خليفة لتحويل المجتمع البحريني لمجتمع يهودي

العالم – نقطة تواصل

وألقى البرنامج الضوء على مضمون تلك الرسالة خاطب الشيخ عيسى قاسم فيها هل البحرين في سبتمبر ايلول الماضي ببيانه قائلا :" "البحرين اليوم بلدٌ إسلامي، وغدا حسب خطة التهويد بلد يهود ومسلمين، وبعد غد بلد يهود ومقيمين مسلمين تحت التصرف".

ويبحث برنامج "نقطة تواصل" تحذير الشيخ قاسم الشعب البحريني الأصيل من المخطط الرسمي المممنهج الذي ينوي فيه النظام البحريني بعد التطبيع مع الصهاينة تنفيذه على ارض الواقع من خلال وضع مملكة البحرين وارض الديرة تحت الاحتلال الصهيوني المباشر.

ويسلط البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة الرسالة التحذيرية للشيخ قاسم وردود الافعال على ابرهيم النونو رجل الكيان الصهيوني في البحرين ومدير مشاريع الكيان في مملكة البحرين الذين أعلن عن:"8 أيام مواكب الشعائر اليهودية تنطلق احتفالاتهم من باب البحرين وصولا الى الكنيس اليهودية". وذلك من أجل الاحتفال بعيد حانوكا "عيد الانوار اليهودي" في المنامة.

وأكد النونو بأن الاحتفال يتزامن مع وصول «لفيف التوراة» من الكيان الصهيوني إلی البحرين، وسيستمر لمدة ثمانية أيام بدءا من تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول ولغاية 1 يناير/ كانون الثاني 2023، في منطقة باب البحرين ومحيط سوق المنامة، وصولا إلی الكنيس اليهودي – بحسب حوار «نونو» مع «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل واضاف أنه سيتم إقامة الشعائر والطقوس وإشعال الشموع في الكنيس، وبحضور عدد من المسؤولين في سفارة الكيان الصهيوني لدی البحرين، وشخصيات رسمية بحرينية وسائحين صهاينة، وعدد من اليهود المقيمين في منطقة الخليج الفارسي.

وتساءل آية الله قاسم في تغريدة له عبر تويتر: "هل إن من مخطط السياسة في البحرين هو تحويل مجتمعها بالقوة إلی مجتمع يهودي في حقيقته ومظاهر أفراحه وأحزانه وطقوسه؟ عيد "الحانوكا" واحد من الشواهد المكثفة".

ووتطرق البرنامج الى تداول النشطاء البحارنة هشتاغ التطبيع خيانة في دعوة للمشاركة الفاعلة في التظاهرة الالكترونية بالتزامن مع تدنيس رئيس الكيان المؤقت الى البحرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...