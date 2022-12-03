السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الحصانة المزيفة لولي العهد السعودي وحقوق الانسان المهدورة

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

يلقي برنامج"المحميات"الضوء على السيول التي حدثت في مدينة جدة السعودية التي اجتاحت المدينة ودمرتها وحصانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المزيفة وكيف يعمل الغرب بضبطها لصالحه وحقوق الانسان المهدورة في السعودية.

العالم المحميات

ويناقش برنامج" المحميات" حلول فصل الشتاء في السعودية وبالتحديد في مدينة جدة وخشية المواطنين السعوديين من حدوث الفيضانات والسيول كما حدث في السنوات الماضية دون أن يحرك الملك أو الأمير ساكنا، حيث تكشف السيول عن حجم اهمال النظام السعودي ومسؤوليته.

وسلط البرنامج الضوءعلى طريقة التعامل الامريكية مع بن سلمان وطريقته بالمقابل بالتعامل معهم وتقديم تنازلات سعودية أكثر مقابل القليل من الحصانة الدبلوماسية من أجل عدم محاكمته من قبل محكمة أمريكية من أجل سبب محدد.

كما ناقش البرنامج موضوع ايقاف السلطات السعودية لشيخ سعودي وهو الشيخ العصيمي بسبب اعطائه للدروس الدينية واحاله للتحقيق بدون أي تهمة تم منعه من التدريس.

واستعرض البرنامج أخيرا فيديو ساخر عن"السعودية العظمى".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السلطات السعودية تعتقل الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام + فيديو

لماذا إختار إبن سلمان أكثر نُسخ الترفيه إبتذالا للسعوديين؟

فيديو غرافيك.. إبن سلمان يحول بلد الحرمين الى ساحة رقص وغناء!

تعرف على أول من ذبح وأول من نجا من المنشار بالالفيه الثالثة !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالوثائق.. تحرك نيابي في العراق لتشريع قانون لحظر "المثلية"

الملك الأردني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر

بالفيديو.. ما بعد الطوفان والسيول في السعودية!

بالفيديو.. هولندا تتخطى أمريكا بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

آخر "تقليعة تطبيعية".. وزير خارجية تركيا: التطبيع ليس خيانة!

القبض على صانع عبوات ناسفة لـ"داعش" شرق الأنبار العراقية