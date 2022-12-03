الحصانة المزيفة لولي العهد السعودي وحقوق الانسان المهدورة

العالم – المحميات

ويناقش برنامج" المحميات" حلول فصل الشتاء في السعودية وبالتحديد في مدينة جدة وخشية المواطنين السعوديين من حدوث الفيضانات والسيول كما حدث في السنوات الماضية دون أن يحرك الملك أو الأمير ساكنا، حيث تكشف السيول عن حجم اهمال النظام السعودي ومسؤوليته.

وسلط البرنامج الضوءعلى طريقة التعامل الامريكية مع بن سلمان وطريقته بالمقابل بالتعامل معهم وتقديم تنازلات سعودية أكثر مقابل القليل من الحصانة الدبلوماسية من أجل عدم محاكمته من قبل محكمة أمريكية من أجل سبب محدد.

كما ناقش البرنامج موضوع ايقاف السلطات السعودية لشيخ سعودي وهو الشيخ العصيمي بسبب اعطائه للدروس الدينية واحاله للتحقيق بدون أي تهمة تم منعه من التدريس.

واستعرض البرنامج أخيرا فيديو ساخر عن"السعودية العظمى".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...