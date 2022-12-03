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بالفيديو.. هولندا تتخطى أمريكا بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

بالفيديو.. هولندا تتخطى أمريكا بثلاثية وتتأهل لربع النهائي
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه المثير على منتخب أمريكا بنتيجة 3 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "خليفة الدولي"، فى افتتاح منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

العالم - الاميركيتان

وسجل ممفيس ديباى مهاجم المنتخب الهولندى الهدف الأول فى شباك نظيره الأمريكى، فى الدقيقة العاشرة على بداية المباراة.

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وأضاف دالى بليند ثانى أهداف منتخب الطواحين الهولندية فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع فى الشوط الأول.

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وفى الشوط الثانى، نجح المنتخب الأمريكي فى تقليص النتيجة، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 76، عن طريق حاجى رايت.

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ولكن رد المنتخب الهولندى سريعا بالهدف الثالث عن طريق دومفريس فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

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وينتظر المنتخب الهولندى فى دور ربع النهائي، الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا، والتى ستقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء.

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