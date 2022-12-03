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ما بعد الطوفان والسيول في السعودية!

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج "المحميات" الذي يبث على قناة العالم، حلول فصل الشتاء في السعودية وبالتحديد في مدينة جدة وخشية المواطنين السعوديين من حدوث الفيضانات والسيول كما حدث في السنوات الماضية دون أن يحرك الملك أو الأمير ساكنا، حيث تكشف السيول عن حجم اهمال النظام السعودي ومسؤوليته.

العالم - خاص بالعالم

وكانت قد غمرت سيول تسببت بها أمطار غزيرة واستثنائية طرقات وشوارع مدينة جدة، وتسببت بجرف عشرات السيارات وألحقت أضرار كبيرة بالعديد من المنازل في المحافظة الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية ما أودى بحياة شخصين على الأقل.

وأظهرت مشاهد مصورة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق السيول إثر أمطار غزيرة شهدتها الأحياء السكنية مثل حي النزهة وحي الزهراء وحجم الدمار الهائل الذي طال عددا كبيرا من السيارات، إذ غطت مياه الأمطار البعض منها وجرفت البعض الآخر.

وعلت صرخات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات، وتطالب فرق الطوارئ المحلية بالتدخل لإنقاذ العالقين داخل سياراتهم منذ ساعات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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