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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم في سوريا: ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة من قبل البحرية الأمريكية وصلت إلى بانياس وبدأت تفريغ حمولتها
مراسل العالم في سوريا: ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة من قبل البحرية الأمريكية وصلت إلى بانياس وبدأت تفريغ حمولتها
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-12-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/03/167009022540223400.mp4
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السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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