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14 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

14 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

سجلت المقاومة في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 6 عمليات إطلاق نار وتفير عبوة ناسفة، وعملية إلقاء زجاجة حارقة، واندلاع 6 نقاط مواجهة.

العالم - فلسطين

واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا في القدس، وبالقرب من مستوطنة بيت إيل في رام الله، وفقوعة والجلمة في جنين، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة وجبع، وحاجز حوارة وبين فوريك وجبل جرزيم في نابلس.

كما اندلعت مواجهات في كل من أوصرين، وبينا وحوارة في نابلس، ومخيم العروب في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في جبل جرزيم، وإطلاق نار استهدف حاجزي بيت فوريك وحوارة في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة على سيارة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة بيت ايل برام الله، إلى جانب عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز الجلمة وبالقرب من بلدة جبع في جنين.

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