السوداني يؤكد أهمية دور العشيرة في ترسيخ الامن وصدّ الإرهاب

العالم - العراق

وجاء في بيان أصدره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلتقى مساء أمس السبت، في مدينة تكريت، جمعاً من شيوخ العشائر وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين (وسط العراق)".

وأضاف البيان أن السوداني، خلال اللقاء أعرب في كلمة له، عن الاعتزاز بدور العشيرة بوصفها مكوناً اجتماعياً، أسهم في ترسيخ الأمن وصدّ الإرهاب وتعزيز الاستقرار ونبذ المنحرفين والمتورّطين بالجريمة.

وبيّن السوداني أهمية دعم العشيرة للدولة ومؤسساتها، واصطفافها إلى جانب إنفاذ القانون، وبسط سلطته من أجل ضمان حقوق المواطنين.

واستمع إلى وجهات نظر الحاضرين في القضايا الخدمية والمعاشية، وشرح عن المشكلات التي يواجهها المواطنون في محافظة صلاح الدين.