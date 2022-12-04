العراق يورد 10 آلاف برميل يوميًا للأردن بسعر 75.67 دولار

العالم - العراق

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر تشرين الثاني بأقل من 6.747 دولارات عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (82.417 ) دولارا، بحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة.

وقالت سومو في احصائية نشرت على موقعها إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 300 ألف و230 برميلا"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا".

واضافت سومو، أن "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 77.33 دولارا"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 23 مليونا و216 الفا و785 دولارا".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

وأعلنت وزارة النفط العراقية يوم الخميس الماضي عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول، مبينة انها بلغت (99) مليونا (867) الفا و (946) برميلا، بإيرادات بلغت (8.231) مليار دولار".