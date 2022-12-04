الرئيس الإسرائيلي 'يتسحاق هرتسوغ' يصل البحرين اليوم

العالم - الإحتلال

وقال هرتسوغ قبل توجهه إلى المنامة: "سأتوجه الآن في زيارة إلى البحرين كأول رئيس إسرائيلي يزور المملكة، وذلك بدعوة من حمد بن عيسى".

وتابع: "سأتداول مع الملك وولي العهد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، والقضايا السياسية والتحديات المشتركة".

وأضاف هرتسوغ: "دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع لها أهمية كبيرة، في ظل تضعضع الاستقرار العالمي - وفي مواجهة قوى الكراهية والإرهاب هناك حل واحد فقط وهو تحالف قوى الصداقة والشراكة"، وفق تعبيره.

وقال الرئيس الإسرائيلي إنه بعد زيارة البحرين، سيزور دولة الإمارات، حيث سيلتقي رئيس الدولة، محمد بن زايد، في أبو ظبي.