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داعية سعودي: هيئة الترفيه بالمملكة تسلخ المجتمع عن هويته

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "مجتهد فيديو" في حسابه على تويتر مقطع فيديو للهيئة العامة للترفيه في السعودية.

العالم- السعودية

وكتب الحساب تعليقا على الفيديو نقلا عن الداعية السعودي الشيخ د. عمر_المقبل: قائلا: "لسنا ضد الترفية ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته" كان يقصد هذا"....

#مدل_بيست

#هيئة_الترفيه

يجدر الإشارة إلى أن الداعية السعودي، عمر المقبل،هاجم النشاطات التي تقوم بها هيئة الترفيه في السعودية قائلا إنها "تؤدي إلى سلخ المجتمع عن هويته وتجلب سخط الله".

وأضاف المقبل خلال خطبة له أنه ليس ضد الترفيه، بل معه “إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه"، وذلك في إشارة إلى مشاركة فنانين ومشاهير في حفلات غنائية وراقصة في المملكة، ضمن أنشطة الهيئة.

وتابع المقبل: "نحن ضد جلب شذاذ الآفاق وفساقهم إلى بلاد الحرمين باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي تصدر على أنها نجوم وقدوات".

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