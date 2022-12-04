السوداني يشكِّل لجنة لتدقيق أرزاق القوّات الأمنية وأعداد حمايات الضباط

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وقال رسول في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أمر بتشكيل لجنة لتدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد الحمايات للضباط".

وأضاف أن "اهم نشاطات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني خلال الأسبوعين الماضيين هو اجتماعه بلجنة التسليح في وزارة الدفاع للنظر في آليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، حيث أكد ضرورة تقدم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز لما لهذا السلاح من أهمية".

وأشار إلى أن "القائد العام محمد شياع السوداني، استقبل كذلك قائد بعثة الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م. اينوتشي لاستعراض مهام البعثة في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق الذي ينطوي على المشورة والتدريب وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية"، موضحا أن "القائد العام محمد شياع السوداني وضمن نشاطاته أجرى زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية وبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين".

وتابع أن "السوداني أجرى أيضا زيارة إلى دولة الكويت وبحث مع رئيس الوزراء الكويتي إقامة شراكات حقيقية بين البلدين بما ينعكس بوضوح للمصالح المشتركة بين البلدين، كما أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبين أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار يوم أمس محافظة صلاح الدين وموقع جريمة سبايكر ومدينة سامراء"، لافتا إلى أنه "أجرى كذلك اتصالات هاتفية مع الرئيسين الفرنسي والروسي ولقاء عدد من سفراء الدول المتواجدين داخل العراق".

وتابع، أن " أهم نشاطات وزير الدفاع من 13 تشرين الثاني ولغاية الآن هي زيارة قاعدة الصويرة الجوية والاطلاع على مراحل الإنجاز، واستمرار اللقاءات مع عوائل الشهداء والجرحى، إضافة إلى توجيه مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي لاستقبال طلبات عوائل الشهداء، فضلاً عن زيارة الجرحى في مستشفى الحسين العسكري وزيارة مقر القوة الجوية والاطلاع على البنى التحتية".

وأوضح أن "وزير الدفاع التقى نظيرته الهولندية وتم التباحث حول مساهمة هولندا ضمن بعثة حلف الناتو والتحالف الدولي لدعم العراق"، لافتا الى أنه "زار أيضا محافظة نينوى وأجرى جولة تفقدية للاطلاع على الوضع الأمني وحفظ القانون، وعقد اجتماع مع قائد عمليات نينوى وجميع قادة الأجهزة الأمنية بحضور المحافظ".