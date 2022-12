مهرجان سعودي يثير الجدل بسبب عرض فيلم مغربي يدعم المثلية

العالم- السعودية

وبحسب الصحيفة، "من المقرر عرض فيلم يروج للمثلية الجنسية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودي ، بينما تعتبر السعودية المثلية جريمة".

وبحسب هذا التقرير، "سيعرض الفيلم المغربي The Blue Caftan في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية ، والذي يبدأ عرضه الخميس للعام الثاني على التوالي، و يدور هذا الفيلم حول قصة خياط مثلي الجنس مغربي".

وفي هذا الصدد ، قال "محمد التركي" المدير التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر الدولي إنه "نحن متحمسون لاستضافة هذا الحدث في بلدنا؛ إذ كان من المستحيل إقامته حتى السنوات القليلة الماضية"، مؤكدا أنه" لا تخضع الأفلام للرقابة في هذا المهرجان".

وتابع أنه" من بين المشاركين، هناك لوكا جوادانيينو ، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار و لديه فيلم Call Me by Your Name ، وهو فيلم عن المثلية الجنسية لن يخضع للرقابة بالتأكيد".

بدوره قال "كليم أفتاب" ، مدير البرامج الدولية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي ، إنه" لا توجد قيود على اختيار الأفلام من قبل السعودية."

وفي مقابلة مع "سكرين إنترناشونال" أكد"أفتاب": "النظر إلى السعودية بشكل عام هو خطأ كبير ، كما لو أنني أقول إن كل شخص في إنجلترا أبيض".

وأضاف أن "كل مجتمع به عيوب وبعد خمس سنوات فقط من رفع السعودية الحظر المفروض على دور السينما منذ عقود ، بدأت الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم الخميس وتستمر لمدة 10 أيام".