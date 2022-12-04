اكتمال ملف قضية مرتكبي جريمة مرقد شاهجراغ (ع) الإرهابية

العالم - ايران

وقال السيد كاظم موسوي اليوم الاحد، في حفل تكريم وتقديم وكيل نيابة مدينة قيروكارزين ، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في محافظة فارس ، أن ملف قضية منفذي العملية الإرهابية في مرقد شاهجراغ (ع) قد اكتمل.

ولفت الى اهمية التعامل مع اوضاع المشاغبين وشدد على ان قضاء فارس يتابع قضية المشاغبين بشكل حاسم قانونيا.

وأعرب موسوي عن ارتياحه للأمن الجيد الذي يسود مدينة قيروكارزين ، وقال: إن هذا الأمن جاء نتيجة جهود السلطات ، لا سيما أعضاء مجلس الأمن ، ووعي وبصيرة أهالي مدينة قيروكارزين.

وقال: إن رعاية الناس والحفاظ على كرامة من يلجأون إلى القضاء من أولويات القضاء ، لأن زيادة رضا الناس تلعب دوراً فاعلاً في تنفيذ برامج وثيقة الإصلاح القضائي.

واكد رئيس قضاة فارس ، على مبدأ العدالة ، وقال : ان الناس يتوقعون العدالة من النظام القضائي ، ويجب على المسؤولين القضائيين والرؤساء والمدعين العامين والقضاة بذل قصارى جهدهم لتحقيق العدالة وخدمة الشعب.

واعتبر موسوي أن حسم النيابة في التعامل مع من يخل بالنظام والأمن العام أمر ضروري، وقال: على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد دون تهاون وحسم في إطار القانون.

في إشارة إلى إحياء الحقوق العامة ، أوضح أيضًا: تم تكليف المدعين العامين بواجبات واسعة لحماية الحقوق العامة.