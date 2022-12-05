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اين يتم صنع كأس العالم ؟

اين يتم صنع كأس العالم ؟
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أقيم كأس العالم لأول مرة في عام الف و تسعمئة و ثلاثين

العالم - منوعات

وبعد ذلك أقيم كأس العالم بانتظام كل اربع سنوات وفقط خلال عامي الف و تسعمئة و اثنين و اربعين و الف و تسعمئة و ستة و اربعين ، لم تقام بسبب الحرب العالمية الثانية. تصنع كأس العالم في إيطاليا في بلدة صغيرة بالقرب من ميلانو وتصميم كأس العالم ينتمي إلى الفيفا وقد صممه المصمم الشهير الإيطالي سيلفيو جازانيجا عام الف و تسعمئة و سبعين وينتمي إلى الفريق الفائز خلال المونديال.

يبلغ ارتفاع مجسم كأس العالم لكرة القدم 40 سنتيمترا، ويزن نحو 6175 غراما؛ ويتصدر الجوائز الأعلى قيمة مادية في العالم، أما معنويا فلا شك أنه الأكثر شهرة في عالم الرياضة.

تُقدَّر تكلفة هذه الكأس بنحو 18 مليون يورو، وتتكون من 80% من الذهب النقي عيار 18 قيراطا، وتصنع 20% من حجر الملاكيت، الذي يعد من الأحجار الكريمة

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