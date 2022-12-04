روسيا تجري عمليات هجومية ناجحة قرب دونيتسك

العالم - روسيا

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن القوات الروسية صدت عددا من الهجمات الأوكرانية على محاور أخرى.

حيث قضت على نحو 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 60 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك).

فيما تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) 80 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

ضرب نقطة انتشار مؤقت لتشكيل قومي متطرف أوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية

تم تدمير محطتين مضادتين للرادار N / TPQ-37 أمريكية الصنع في دونيتسك

تدمير مستودع للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه وتدمير مستودع للنفط في منطقة خاركوف كان يزود الوحدات الأوكرانية بالوقود على محور كوبيانسك

إسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية في أجواء دونيتسك

إسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة واعتراض 5 قذائف من راجمات صواريخ "هيمارس" و"أورارغان" إضافة إلى صاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز HARM.

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 337 طائرة، و178 مروحية، و2618 طائرة بدون طيار، و391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و983 6 دبابة ومدرعة أخرى، و909 راجمات صواريخ، و3653 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7463 مركبة عسكرية خاصة.