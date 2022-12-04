هل تصدق أن هذه المشاهد في بلاد الحرمين؟

العالم- السعودية

وفي هذا السياق، انتقد مغردون ما تم الكشف عنه داخل المهرجان الفني من أفعال خارجة عن تعاليم الدين الإسلامي، والتي لا تتوافق مع طبيعة المملكة، التي تضم الحرمين الشريفين.

كما انتقدوا مخالفة المهرجان، الذي قالت المملكة إنه الأكبر في الشرق الأوسط، للعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، عبر ظهور فتيات وهن يرقصن بشكل "مثير"، وبملابس "شبه عارية".

وكتب حساب نحو الحرية على تويتر: ما هو الانطباع الذي سنقدمه للعالم عن المملكة بهذه التصرفات؟ الانفتاح والتطور؟ لا أبداً بل مجرد إنسلاخ وإنفلات!

حفل مدل بيستيذكر أن مهرجان مدل بيست (بالإنجليزية: MDL Beast)‏ هو حدث عالمي للموسيقى والفن. أقيم لأول مرة في العالم في العاصمة السعودية الرياض من ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019.

كما انتقد المغردون على تويتر تحويل "المدينة المنورة" مدينة رسول الله (ص) مسرحًا لعرض الأزياء:

عرض ازياء