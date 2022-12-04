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هل تصدق أن هذه المشاهد في بلاد الحرمين؟

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

شهد حفل مهرجان ميدل بيست للموسيقى في العاصمة السعودية الرياض افعالا صادمةً، تعكس مدى الانحلال الذي وصل له البعض في السعودية منذ تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤولياته، وإيعازه بالانفتاح من أوسع الأبواب، عبر رعاية العديد من الفعاليات الموسيقية واستضافة المشاهير العالميين، بهدف غسل سمعته بعد واقعة مقتل جمال خاشقجي.

العالم- السعودية

وفي هذا السياق، انتقد مغردون ما تم الكشف عنه داخل المهرجان الفني من أفعال خارجة عن تعاليم الدين الإسلامي، والتي لا تتوافق مع طبيعة المملكة، التي تضم الحرمين الشريفين.

كما انتقدوا مخالفة المهرجان، الذي قالت المملكة إنه الأكبر في الشرق الأوسط، للعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، عبر ظهور فتيات وهن يرقصن بشكل "مثير"، وبملابس "شبه عارية".

وكتب حساب نحو الحرية على تويتر: ما هو الانطباع الذي سنقدمه للعالم عن المملكة بهذه التصرفات؟ الانفتاح والتطور؟ لا أبداً بل مجرد إنسلاخ وإنفلات!

حفل مدل بيستيذكر أن مهرجان مدل بيست (بالإنجليزية: MDL Beast)‏ هو حدث عالمي للموسيقى والفن. أقيم لأول مرة في العالم في العاصمة السعودية الرياض من ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019.

كما انتقد المغردون على تويتر تحويل "المدينة المنورة" مدينة رسول الله (ص) مسرحًا لعرض الأزياء:

عرض ازياء

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