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أميرعبداللهيان: الغرب يمارس حربا مركبة ضد الجمهورية الاسلامية

أميرعبداللهيان: الغرب يمارس حربا مركبة ضد الجمهورية الاسلامية
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

إتهم وزير الخارجية الإيرانية الغرب بأنه يمارس حربا مركبة ضد الجمهورية الاسلامية، مؤكداً أن أحد أهداف أميركا من دعم أعمال الشغب في إيران هو إرغام طهران على الامتثال لمطالبها المتعلقة في المفاوضات النووية.

العالم - إيران

وفي مستهل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، قال وزير الخارجية الإيرانية إن العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون البناء والتنمية المستدامة وتوثيق العلاقات بين الجانبين.

وصرح حسين أميرعبداللهيان بعد مباحثات ثنائية، بالقول: مسرورون لارتفاع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.. سابحث تعزيز وتطوير العلاقات مع صربيا خلال لقاءاتي ومباحثاتي مع المسؤولين الصرب.

وشدد وزير الخارجية الإيرانية بالقول: "نمد يد الصداقة لدول البلقان لما تربطها بإيران علاقات تاريخية."

وفيما أشار إلى أن الغرب يمارس حربا مركبة ضد الجمهورية الاسلامية، أكد أن الدول الغربية تستغل الأحداث التي وقعت مؤخرا في ايران.

وفيما شدد على أن أميركا تشجع على استمرار أعمال العنف في إيران، أوضح أن أحد أهداف أميركا من دعم أعمال الشغب في إيران هو إرغام طهران على الامتثال لمطالبها المتعلقة في المفاوضات النووية.

وقال أميرعبداللهيان إن منسق السياسة الخارجية الاوروبية أكد خلال اتصالي هاتفي معه ضرورة استفادة إيران من مكاسب الاتفاق النووي.

من جانبه قال وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش إن: إيران دولة صديقة لنا ونحن مستمرون في تعزيز هذه الأواصر.

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