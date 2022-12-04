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إنطلاق مباراة فرنسا ضد بولندا

إنطلاق مباراة فرنسا ضد بولندا
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

يلتقي منتخب فرنسا بنظيره بولندا في لقاء الدور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022، وذلك على ملعب "ستاد الثمامة".

العالم - رياضة

وإنطلقت مواجهة فرنسا ضد بولندا قبل قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس العالم قطر 2022.

وأعلن المديران الفنيان لمنتخبي فرنسا وبولندا، ديديه ديشامب وتشيسلاف ميشنيفيتش على الترتيب تشكيلات فريقيهما لخوض المواجهة المصيرية اليوم.

تشكيل منتخب فرنسا الأساسي لمواجهة بولندا في كأس العالم

في حراسة المرمى: لوريس.

في خط الدفاع: كوندي، فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: جريزمان، تشاوميني، رابيو.

في خط الهجوم: ديمبلي، جيرو، مبابي.

تشكيل بولندا لمواجهة فرنسا في كأس العالم

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: بريزينيسكي، كيويور، جليك، كاش

في خط الوسط: فرانكوفيسكي، زيمانيسكي، زيلينسكي، كريتشوفياك

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، كامينسكي

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