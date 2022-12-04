شاهد حجم الفساد في حكومة المرتزقة في اليمن

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، لفت المحاقري الى أن الواقع اليمني اليوم يتمثل فيما يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني من حصار خانق وعزلة كبيرة في عموم المحافظات اليمنية ،وفي المقابل استئثار المرتزقة بعائدات النفط والغاز حتى على مستوى المساعدات والمنح الدراسية.

وأضاف المحاقري الى ان تحالف العدوان يتحكم بعملية ابتعاد المنح الدراسية عن طريق وزرائه بشقه الأخواني والمدعوم من قبل الامارات وليس على أساس المساواة والعدالة بل على اساس صلة القربى وعقيدة الولاء لحزب الأخوان أو لغيره.

وفي وقت سابق كانت قد نشرت وسائل إعلام يمنية وثائق عن فساد كبير في حكومة المرتزقة التي يديرها السفير السعودي محمد آل جابر حيث بينت كشوفات عن استيلاء أبناء المسؤولين والنافذين الداعمين للعدوان على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.

وبينت الكشوفات أن أبناء هولاء المسؤولين والنافذين المرتبطين بالتحالف السعودي الإماراتي حصلوا على منح دراسية أغلبها في كندا وامريكا وبريطانيا وتركيا ومبالغ مالية باهضة تدفع لهم.

وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من قبل هولاء المرتزقة وداعميهم على سرقة عائدات النفط اليمني، وكذلك الدعم المقدم تحت لافتة الدعم الإنساني من بعض الدول المانحة، كما وصفوا ذلك بنوع من 'اللصوصية' و'العار' الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.

فيما أطلق العديد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعوات تناشد حكومة صنعاء الاستمرار في سياستها حول منعها تصدير النفط من الحقول النفطية الواقعة تحت سلطة الاحتلال وطالبوا صنعاء بالضغط المستمر على الشركات الاجنبية من أجل تفادي سرقة أموال اليمن وثرواته.

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