الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد حجم الفساد في حكومة المرتزقة في اليمن

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الإعلامي اليمني اسماعيل المحاقري من بيروت ان"الفساد"، هو دين حكومة المرتزقة وديدنها من أجل تحقيق الكسب غير المشروع، منوها الى اتجاه العديد من قيادات المرتزقة الى أحضان تحالف العدوان لتمويل انفسهم وشراء العقارات سواء في الداخل أم الخارج.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، لفت المحاقري الى أن الواقع اليمني اليوم يتمثل فيما يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني من حصار خانق وعزلة كبيرة في عموم المحافظات اليمنية ،وفي المقابل استئثار المرتزقة بعائدات النفط والغاز حتى على مستوى المساعدات والمنح الدراسية.

وأضاف المحاقري الى ان تحالف العدوان يتحكم بعملية ابتعاد المنح الدراسية عن طريق وزرائه بشقه الأخواني والمدعوم من قبل الامارات وليس على أساس المساواة والعدالة بل على اساس صلة القربى وعقيدة الولاء لحزب الأخوان أو لغيره.

وفي وقت سابق كانت قد نشرت وسائل إعلام يمنية وثائق عن فساد كبير في حكومة المرتزقة التي يديرها السفير السعودي محمد آل جابر حيث بينت كشوفات عن استيلاء أبناء المسؤولين والنافذين الداعمين للعدوان على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.

وبينت الكشوفات أن أبناء هولاء المسؤولين والنافذين المرتبطين بالتحالف السعودي الإماراتي حصلوا على منح دراسية أغلبها في كندا وامريكا وبريطانيا وتركيا ومبالغ مالية باهضة تدفع لهم.

وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من قبل هولاء المرتزقة وداعميهم على سرقة عائدات النفط اليمني، وكذلك الدعم المقدم تحت لافتة الدعم الإنساني من بعض الدول المانحة، كما وصفوا ذلك بنوع من 'اللصوصية' و'العار' الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.

فيما أطلق العديد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعوات تناشد حكومة صنعاء الاستمرار في سياستها حول منعها تصدير النفط من الحقول النفطية الواقعة تحت سلطة الاحتلال وطالبوا صنعاء بالضغط المستمر على الشركات الاجنبية من أجل تفادي سرقة أموال اليمن وثرواته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

وثائق مسرّبة لمرتزقة العدوان تكشف تفاصيل الفساد في حكومتهم

وثيقة رسمية: 18 ترليون قدم مكعب احتياطي اليمن من الغاز

سفير اليمن في سوريا يلتقي طلاب يمنيين في جامعة تشرين

شاهد.. مخطط أميركي جديد في العدوان على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش السوري واصل كبح "النصرة" و"داعش" وعزّز وجوده في البادية

شاهد بالفيديو.. نتنياهو يبحث عن وقت اضافي لتشكيل حكومته المتطرفة

المقداد وشعبان يقدّمان التعازي بوفاة جيانغ زيمين

بالفيديو.. متعانون مع الموساد الإسرائيلي في قبضة العدالة الإيرانية

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي بعد مضي 43 عام في سجنه

اعلامي تونسي مخاطبا ابن سلمان: قف مكانك والزم حدودك!