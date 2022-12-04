الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي بعد مضي 43 عام في سجنه

العالم - الإحتلال

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أعادت القضية مجددا إلى المحكمة العسكرية في قرار صدر عنها في شهر مايو من العام الجاري، كون المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صحفي - أن الأسير البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عاما، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "تبادل الأسرى" المُعاد اعتقالهم عام 2014.