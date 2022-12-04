شاهد.. فلسطين فازت بكأس العالم

العالم - فلسطين

"فلسطين فازت بكأس العالم"، هكذا وصف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفاء بالقضية الفلسطينية وفلسطين في مونديال قطر الفين واثنين وعشرين، فلا تكاد مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وتواجد فيها علم فلسطين رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة. وتوشح العديد من المشجعين الحاضرين في قطر بالكوفية والأعلام الفلسطينية. وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب والاجانب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية متواجدة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم في إشارة إلى تأييد ودعم القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بالكيان اللقيط .

وجاء في تغريدة علی حساب "القدس ينتفض":"أجمل لقطة قد تراها في المونديال لاعب المنتخب المغربي يحتفل بعلم فلسطين".

وغرد رضا ياسين:"الي صار بمباراة قطر وهولندا امر مذهل ورائع.. لأول مرة المدرجات بعشرات الآلاف تهتف بصوت واحد: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

اما "ايناس الوفي" فنشرت كاريكاتير يصور اعلامي اسرائيلي في قطر نصيبه القذف بالاحذية وعبوات المياه.