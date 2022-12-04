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شاهد.. المنتخب الألماني يخسر المونديال والاخلاق

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تحول منتخب ألمانيا لكرة القدم  ولاعبوه إلى مادة للسخرية بعد خروجهم من مونديال قطر، رغم فوزهم في المباراة الأخيرة لهم أمام منتخب كوستاريكا، من دور المجموعات.

العالم - الرياضة

ولم تخف الكثير من الجماهير فرحتها بخروج "الماكينات الألمانية" من بطولة كأس العالم في قطر، بعد أن استفز لاعبو المنتخب الألماني مشاعر الجماهير بإصرارهم على دعم المثليين خلال مشاركتهم في البطولة.

واسترجع مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً سابقاً أدلى به مدرب المنتخب الألماني هانز فليك، حول عدم نية لاعبيه الاحتفال في الدوحة حال تحقيقهم كأس العالم، احتجاجاً على وضع حقوق الإنسان في قطر.

وغرد عبدالله الخميس معلقاً:"ألمانيا خارج المونديال فقدوا تعاطف واحترام الشعوب بعد الإنحدار الأخلاقي.

وكتب "راتب يبرودي": "لم أر جمهور كرة القدم يحتفل بخروج مُنتخب كما يحدث الآن مع خروج المُنتخب الألماني؛ هذه البطولة خسروا بها كُل شيئ، كُل شيئ حرفياً! المانيا خارج المونديال من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي".

اما عمر مدنيه فغرد:"الآن يستطيعون ان يضعوا أياديهم على أفواههم خارج المونديال".

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