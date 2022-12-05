وزير خارجية صربيا: العلاقات مع ايران في مستوى عال جدا

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان يوم الأحد في بلغراد: هذا العام هو الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس العلاقات بين إيران وصربيا ، وهي شهادة على التقاليد العريقة جدًا للعلاقات بين البلدين.

واضاف: العلاقات بين البلدين هي في مستوى عال جدا وسنعمل على تطوير هذه العلاقات الشاملة.

وفي إشارة إلى الأحداث الداخلية الاخيرة في إيران ، قال وزير خارجية صربيا: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونأمل أن تحل جميع القضايا لصالح الشعب الايراني.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد وصل الى بلغراد صباح الأحد.