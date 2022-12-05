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الجزائر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية للقاء تشاوري

الجزائر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية للقاء تشاوري
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

بدأت الجزائر، الأحد، بتوجيه دعوات للفصائل الفلسطينية، لعقد أول لقاء تشاوري قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا لبنود “إعلان الجزائر” الخاص بالمصالحة الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وأفاد موقع صحيفة /الشروق/ الجزائرية، أنه “عكس الجولات السابقة، التي حضرتها عدة وفود، من المنتظر أن ينحصر اللقاء المقبل على ممثل واحد عن كل فصيل سياسي”.

وأكدت الصحيفة أنه “لم يتم تحديد أي تاريخ للقاء، كون الجزائر تنتظر اقتراحات من الفصائل بخصوص ذلك، وأسماء الممثلين عنها”.

ووقعت الفصائل الفلسطينية، في 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على “إعلان الجزائر” لتحقيق الوحدة الوطنية، بمشاركة 14 فصيلاً فلسطينياً، برعاية جزائرية.

وأكد “إعلان الجزائر” في بنوده على “أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال؛ لتحقيق الأهداف المشروعة، وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية”.

كما دعا لانتخاب “مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وفق الصيغة المتفق عليها”.

وطالب بـ”الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية”.

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