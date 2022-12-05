شاهد.. موقف الشارع السوداني من الإتفاق الإطاري السياسي

العالم - مراسلون

إتفاق سياسي إطاري بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المركزية عقب ضغوط متواصلة من الشارع السوداني، اهم بنوده الخروج التام للمؤسسة العسكرية من الحكم وايلولة الشركات الاقتصادية التي تتبع للمؤسسة العسكرية لوزارة المالية، ودمج قوات الحركات المسلحة مع القوات المسلحة السودانية، وفق ما جاء في اتفاق جوبا للسلام فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية.

الاتفاق جاء بمشاركة قوي الحرية والتغيير المركزية وعدد من الاحزاب الداعمة لعملية الانتقال السياسي في السودان، لكن هنالك بعض قيادات الحركات المسلحة عارضت هذا الاتفاق من بينها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي بينما تراقب حركتا عبدالواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو الوضع عن كثب دون إبداء رأيها حول الاتفاق حتي الان.

أما الشارع السوداني فقد قال كلمته وهي الرفض التام لهذا الاتفاق باعتباره لا يحقق كل طموحاته خاصة فيما يتعلق بالعدالة والقصاص وقتلة المتظاهرين السلمين.

مليونية جديدة تزامنت مع توقيع هذا الاتفاق فحواها الرفض التام لهذا الاتفاق، فموضوع العدالة من اهم شعارات الشارع السوداني فالعدالة اولا ومن ثم الحوار.



الشارع السوداني اعلن برنامجه في التظاهرات السلمية لشهر ديسمبر والذي يتضمن خمس مليونيات مركزية، معادلة صعبة في تجسير الهوة بين هذا الاتفاق ورغبات الشارع السوداني الذي يصر علي لاءاته الثلاث.

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