البرازيل تبلغ الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022

العالم-الامريكيتان

وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم "للسيليساو" مبكرا عند الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف قائد "السيليساو" نيمار النتيجة بحلول الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها زميله المهاجم ريتشارليسون.

وأضاف ريتشارليسون الهدف الثالث بنفسه "لراقصي السامبا" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وعزز البرازيلي لوكاس باكيتا تقدم "السيليساو" في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم سجل الكوري الجنوبي بيك سونغ هو هدف الشرف لبلاده في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.