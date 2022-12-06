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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تشتري النفط من روسيا لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تشتري النفط من روسيا لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

العالم-الامريكيتان

وقالت جان بيير ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدا للنظر في شراء النفط الروسي بعد إدخال "سقف على سعره": "لا، لأن استيراده محظور".

وحظرت الولايات المتحدة في مارس واردات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والفحم من روسيا، ضمن عقوباتها التي فرضتها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تشتري النفط من روسيا لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

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