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ناشط سعودي: لماذا لم نرَ زوجة تركي آل الشيخ في حفلات هيئة التسفيه بين الحضور؟

ناشط سعودي: لماذا لم نرَ زوجة تركي آل الشيخ في حفلات هيئة التسفيه بين الحضور؟
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

كتب الناشط السعودي "تركي الشلهوب" تغريدة على تويتر"لماذا لم نرَ زوجة تركي آل الشيخ أو بناته أو أخواته في حفلات هيئة التسفيه بين الحضور؟".

العالم- السعودية

#ميدل_بيست

تصدرت فضائح حفل "مدل بيست" 2022 الرياض محركات البحث في المملكة السعودية، مشاهد الرقص والاعمال المنافية للاخلاق واقبال الشباب والبنات على MDL BEAST مدل بيست السعودية 2022 الذي كسر كل الحواجز.

كما نصحت فتاة عربية مشاهديها بعدم الذهاب بمدل بيست و قالت عن تجربتها: "لا تروحوا للمدل بيست إلا إذا كنت شخص من زبالة الزبالة".

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ونشر حساب "نحو الحرية" في حسابه على تويتر صورة لمهرجان مدل بيست في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق الحساب على الصورة قائلا "صدقوني هناك رفض مجتمعي واضح لفعاليات الانفلات هذه، لكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها ويضخم من الاقبال على ال #مدل_بيست لأن ذلك يخدم مشروعه!".

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