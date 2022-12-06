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ناشط سعودي يكشف "شروط وظائف البنات" في ميدل بيست!

ناشط سعودي يكشف
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط السعودي "فهدالغفيلي" في تغريدة على تويتر إعلانا لمجموعة من شروط وظائف البنات في مهرجان "ميدل بيست" بالرياض. 

العالم- السعودية

وعلق "الغفيلي" على هذا الاعلان قائلا"شروط وظائف البنات في #ميدل_بيست ... * بدون عباءة *بدون حجاب وفهمكم كفاية!!".

وفي السياق انتقد الكاتب الصحفي السعودي البارز المعارض لنظام ال سعود تركي الشلهوب، اقامة المهرجان الموسيقي المسمى بـ"ميدل بيست" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في بلاد الحرمين الشريفين.

وكتب الشلهوب في تغريدة على تويتر منتقدا اقامة ما يسمى مهرجان "ميدل بيست" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض:

"هيئة التسفيه، اتخذت شعار "هنرقص البلد" للترويج لمهرجان #ميدل_بيست .. أيُّ بلدٍ سيُرقِصون؟ بلد الحرمين! هل يوجد تجاوز واستهزاء أكثر من هذا؟"

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