ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

العالم - افغانستان

وقال الناطق آصف وزيري من قسم شرطة بلخ في مزار شريف إن "القنبلة كانت مزروعة في عربة موضوعة على جانب الطريق تم تفجيرها لدى وصول الحافلة".



وأفاد وزيري لـ"فرانس برس" بأن انفجار، الثلاثاء، وقع حوالي الساعة السابعة صباحاً (02.30 بتوقيت جرينتش) قرب ساحة سيد آباد في المدينة. وأكد إصابة ستة أشخاص بجروح نتيجة الانفجار. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.



ورغم إصرار طالبان على أن الوضع الأمني تحسّن في أنحاء البلاد منذ عادت إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي، ما زالت أفغانستان تشهد عشرات الانفجارات والهجمات التي يعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن العديد منها.



وسقط 19 شخصاً وأصيب 24 بجروح في وقت سابق هذا الشهر بانفجار وقع قرب مدرسة دينية في أيبك، جنوب شرق مزار شريف.