شاهد.. غضب شعبي في السعودية بعد فضائح ميدل بيست

العالم - خاص بالعالم

أشكال غريبة خرجت في المدل بيست وتصرفات اقرب الى الشذوذ والفجور، عكست مدى الانحلال الأخلاقي الذي وصلت اليه بلاد الحرمين منذ تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤولياته، وإيعازه بالانفتاح من أوسع الأبواب، عبر رعاية العديد من الفعاليات الموسيقية واستضافة المشاهير العالميين، بهدف غسل سمعته بعد واقعة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مهرجان التحرش والفجور، كما سماه السعوديون، ترك حالة غضب شعبية واسعة لدى الشعب المحافظ، والرافض لكل ما يحصل من أفعال لا تمت اليه بأي صله.



وكل هذا العار والخزي والانفلات، كان له مهندس وهو تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

المشاهد الفاضحة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تركت دمعة وجرحا لا يندمل.

والبعض رأى أنهم وصلوا الى زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، فالمحرمات والمحظورات تجاوزت كل الحدود واذهبت عقول الرجال، في بلاد مهبط الوحي. فاي رؤية ستكون بانتظار السعوديين في 2030.